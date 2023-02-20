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1 час назад

Дилеры в России перестали навязывать допуслуги при покупке автомобилей

Газета.Ru

Россияне больше не сталкиваются с навязыванием дополнительного оборудования при покупке новых автомобилей у дилеров. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители крупнейших российских дилерских холдингов «Авилона» и «Автодома».

Автодилеры в России перестали навязывать покупателям допуслуги
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

Как отметил директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов, раньше автодилеры в погоне за клиентским трафиком, транслировали минимальную стоимость автомобиля и зарабатывали на дополнительных услугах: допоборудование, страховые продукты, «трейдин» и прочее.

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«Это работало, когда рынок был насыщен одинаковыми автомобилями, стоки были переполнены и существовали определенные задачи по оборачиваемости, доли рынка и возврате клиентов на сервис», — сказал Тимашов, подчеркнув, что сейчас ситуация изменилась.

По его словам, стимулировал продавцов к активной продаже допуслуг и дефицит. Сейчас автомобилей в наличии немного, и в «Автодоме» фиксируют низкую клиентскую активность.

«Стоимость лотов велика и дополнительные услуги делают цену выше, что в конечном счете влияет на трафик. Кроме того, автомобили, ввезенные по параллельному импорту, в основном имеют богатую комплектацию», — объяснил собеседник.

Аналогичный тренд отказа авторынка от допуслуг констатирует директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев.

«В первую очередь отмечу, что практикой навязывания услуг на 95% занимаются именно «серые» дилеры. Я оставил 5% на официальную сеть по причине того, что изредка проявляются похожие случаи в открытых источниках, их быстро пресекают сами производители марок», — сообщил Тюктеев.

По мнению собеседника, пик навязывания дополнительного оснащения автомобилей у серых дилеров пройден, цены выравниваются. В тоже время у небольших автосалонов, по словам представителя «Авилона», сохранится только традиционный для них заработок в виде навязывания чрезмерно дорогих кредитов. Их предлагают для потребителей, которые недостаточно подкованы юридически, и идут в такие автосалоны из-за низких цен.

«Можно сказать, что в данном секторе есть необходимость вводить защитные механизмы», — заметил собеседник.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 63,1% по сравнению с январем 2022 года. При этом в десятку самых популярных автомобилей попали сразу восемь китайских моделей.

Автоновости,Авилон,
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