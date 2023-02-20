Новый Hyundai Solaris под именем Verna покажут в марте в Индии

Шестое поколение модели Hyundai Verna дебютирует в Индии 21 марта текущего года, объявило местное представительство марки и опубликовало первое изображение автомобиля.

Фото: Hyundai Hyundai

В России Hyundai Verna известна под именем Solaris, а на некоторых других рынках зовется Accent. Рассказывая о новинке, в Hyundai назвали внешний вид автомобиля «спортивным» и «свирепым». Сбор предзаказов на модель в Индии уже начался.

В Индии Verna будет оснащаться новым бензиновым турбомотором объемом 1,5 л с непосредственным впрыском топлива, который будет сочетаться с 6-ступенчатой механикой или 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Также в гамму войдет атмосферный 1,5-литровый мотор в связке с механикой или вариатором.