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3 часа назад

Hyundai Solaris нового поколения под именем Verna покажут в Индии в марте

Газета.Ruиещё 1

Шестое поколение модели Hyundai Verna дебютирует в Индии 21 марта текущего года, объявило местное представительство марки и опубликовало первое изображение автомобиля.

Новый Hyundai Solaris под именем Verna покажут в марте в Индии
Фото: HyundaiHyundai

В России Hyundai Verna известна под именем Solaris, а на некоторых других рынках зовется Accent. Рассказывая о новинке, в Hyundai назвали внешний вид автомобиля «спортивным» и «свирепым». Сбор предзаказов на модель в Индии уже начался.

В Индии Verna будет оснащаться новым бензиновым турбомотором объемом 1,5 л с непосредственным впрыском топлива, который будет сочетаться с 6-ступенчатой механикой или 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Также в гамму войдет атмосферный 1,5-литровый мотор в связке с механикой или вариатором.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года объем продаж новых автомобилей Hyundai в России сократился на 66% относительно 2021 года. По данным газеты «Ведомости», простаивающий с марта завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге занимается штамповкой деталей, сваркой и окраской кузовов для Hyundai Solaris, которые предназначены для сборки машин в Казахстане.

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