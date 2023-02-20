Новый автопроизводитель из Китая готовится к появлению в России

Как выяснил портал «Китайские автомобили», продажи нового, уже третьего суббренда Chery в России стартуют в марте или апреле. Для начала Jetour привезет два кроссовера — почти пятиметровый X90 и Dashing, который на родине в КНР сравнивают Lamborghini Urus. Источники раскрыли и предварительную цену: ожидается, что Dashing будет стоить от 2,2 миллиона рублей, а X90 — от четырех миллионов.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Сейчас Jetour завершает процесс сертификации для нашего рынка X90 и Dashing, или Dasheng, как его зовут в КНР. Dashing, вероятно, приедет с 1,6-литровым турбомотором SQRF4J16, которым оснащается известный в России Exeed TXL. На российском TXL он развивает 186 лошадиных сил против 197 сил в Китае и сочетается с семидиапазонной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

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Привод у кроссовера передний. По габаритам Dashing похож на Toyota RAV4: в длину он достигает 4590 миллиметров, в ширину — 1900 миллиметров, а в высоту — 1685 миллиметров. У автомобиля безрамочная радиаторная решетка, диодная оптика, «утопленные» дверные ручки и двухъярусный спойлер.

Вторая модель, Jetour X90, пережил рестайлинг в нынешнем году. По данным портала, до России доберется именно обновленная версия. В движение кроссовер приводит двухлитровый мотор, выдающий 254 лошадиные силы. Пару ему составляет «робот», привод также только передний.

Количество сидений в салоне варьируется от пяти до семи. Габариты X90 — 4858 миллиметров в длину, 1925 в ширину и 1780 в высоту. Колесная база равна 2850 миллиметрам, как у Toyota Highlander, который чуть длиннее и ниже китайского кроссовера.

Что касается стоимости, то в Китае Dashing продают за 99,9-135,9 тысячи юаней (от 1,08 миллиона до 1,47 миллиона рублей по нынешнему курсу), а X90 — за 139,9-172,9 тысячи юаней или 1,52-1,87 миллиона рублей. В России цена будет традиционно выше.