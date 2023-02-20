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2 часа назад

Житель Польши получил водительские права с 58-й попытки

Газета.Ru

Житель польского города Лодзь смог успешно сдать экзамен на водительские права с 58-й попытки, сообщает издание Dziennik Łódzki.

65-летний поляк получил водительские права с 58-й попытки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Богдан Матусяк пытался получить водительские права с марта 2018 года. Теоретический экзамен он сдал с первого раза, а практический дался ему гораздо сложнее. В течение пяти лет поляк пытался сдать экзамен один-два раза в месяц, но все 57 попыток были неудачными. По словам мужчины, причины провалов были разными — от ошибок при маневрировании на площадке до неправильно выбранной скорости в городе.

Успешно сдать экзамен по вождению у поляка получилось 15 февраля, с этой новостью мужчина сам позвонил журналистам. В декабре 65-летний Матусяк провел 20 дополнительных часов за рулем вместе с инструктором, что, по его мнению, помогло достичь цели. В качестве первой машины пенсионер приобрел себе малолитражку Fiat Seicento.

Усилия по получению водительских прав обошлись мужчине почти в 8 тыс. злотых (около 130 тыс. рублей). Отмечается, что один практический экзамен стоит 140 злотых, а каждый час вождения с инструктором — 70 злотых.

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