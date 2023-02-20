Mercedes-Benz представит новые компактные модели в 2023 году

Компания Mercedes-Benz рассекретит компактный автомобиль нового поколения в 2023 году.

Это в разговоре с Automotive News подтвердил глава немецкой марки Ола Каллениус. По его словам, инвестиции в развитие линейки компактов не прекратятся, однако автопроизводитель сосредоточится только на самых успешных автомобилях. В результате пересмотра гаммы машин начального уровня их количество сократится с нынешних семи до четырех.

В этом году можно ждать анонс и первые официальные тизеры компактной модели нового поколения, которая заменит собой актуальные A-Class и B-Class. Известно, что в основу новинки ляжет платформа MMA, которая предназначена как для автомобилей с ДВС, так и для электрифицированных. Производство запустят в 2024 году.

Каллениус охарактеризовал грядущий компакт как «роскошный автомобиль начального уровня», иными словами, он предназначен для тех, кто намерен пересесть на машину классом выше. Но и стоить такая модель будет дороже, чем нынешние A-Class и B-Class.

В Mercedes-Benz готовы к тому, что с сокращением модельной линейки и увеличением стоимости доля продаж компактных машин к 2026 году значительно сократится. В настоящее время, с учетом реализации Smart, такие автомобили занимают долю 29 процентов в общем объеме продаж Mercedes-Benz Group.