Toyota показала на видео электрокар с «режимом краба»

Испытательный стенд под названием GRIP создан в стенах исследовательского института марки. На нем изучают различные варианты взаимодействия человека и машины, а также обкатывают перспективные технологии. К примеру, благодаря полноуправляемому шасси «тележка» может маневрировать, как GMC Hummer EV: двигаться по диагонали или поворачивать колеса в разные стороны для повышения маневренности при парковые.
На первой в истории выставке достижений TRI Expo 2023, организованной исследовательским институтом Toyota (TRI), японская марка продемонстрировала экспериментальный электрокар GRIP, или Global Research Innovation Platform.
По сути, это ходовой испытательный стенд, оснащенный мотор-колесами, полноуправляемым шасси и лишенными механических связей системами by-wire. С его помощью Toyota изучает, как водитель и машина могут взаимодействовать друг с другом. Тележка умеет двигаться в «режиме краба», подобно GMC Hummer EV, и разворачиваться на месте.
Спорткар использует нелинейную систему управления с прогнозирующей моделью (Nonlinear Model Predictive Control, NMPC) и так называемый алгоритм с удаляющимся горизонтом. Каждую 1/20 секунды специальный софт на базе искусственного интеллекта вычисляет новую траекторию движения. Компьютер в «Супре» управляет рулем, педалью газа, сцеплением, секвентальной коробкой передач и тормозами на каждом колесе.