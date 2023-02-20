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2 часа назад

Toyota показала на видео электрокар с «режимом краба»

Motor.ru

Испытательный стенд под названием GRIP создан в стенах исследовательского института марки. На нем изучают различные варианты взаимодействия человека и машины, а также обкатывают перспективные технологии. К примеру, благодаря полноуправляемому шасси «тележка» может маневрировать, как GMC Hummer EV: двигаться по диагонали или поворачивать колеса в разные стороны для повышения маневренности при парковые.

Toyota показала на видео электрокар с «режимом краба»
Фото: © Toyota Research Institute© Toyota Research Institute

На первой в истории выставке достижений TRI Expo 2023, организованной исследовательским институтом Toyota (TRI), японская марка продемонстрировала экспериментальный электрокар GRIP, или Global Research Innovation Platform.

По сути, это ходовой испытательный стенд, оснащенный мотор-колесами, полноуправляемым шасси и лишенными механических связей системами by-wire. С его помощью Toyota изучает, как водитель и машина могут взаимодействовать друг с другом. Тележка умеет двигаться в «режиме краба», подобно GMC Hummer EV, и разворачиваться на месте.

GRIP является частью одного из направлений работы института под названием Human Interactive Driving. Всего же таких направлений пять. Помимо непосредственно вождения, TRI активно занимается машинным обучением, разработкой человекоцентричного ИИ, робототехникой и созданием новых материалов для будущих машин с нулевыми выбросами. Предыдущий свой проект институт представил в прошлом году — это автономная Supra для дрифта.

Спорткар использует нелинейную систему управления с прогнозирующей моделью (Nonlinear Model Predictive Control, NMPC) и так называемый алгоритм с удаляющимся горизонтом. Каждую 1/20 секунды специальный софт на базе искусственного интеллекта вычисляет новую траекторию движения. Компьютер в «Супре» управляет рулем, педалью газа, сцеплением, секвентальной коробкой передач и тормозами на каждом колесе.

Автоновости,Hummer,Toyota,
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