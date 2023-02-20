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1 час назад

В ОАЭ до конца 2023 года может открыться сервисный центр Aurus

Елена Прошина

До конца 2023 года в ОАЭ может открыться сервисный центр люксовых автомобилей России Aurus. Такое заявление сделал вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

В ОАЭ до конца 2023 года может открыться сервисный центр Aurus
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До конца года они могут создать сервисный центр Aurus и определиться с дистрибьютером», — сказал он.

По словам Мантурова, Россия видит Персидский залив в качестве основного рынка в ближайшем будущем. Именно на фоне этого в ОАЭ планируют открытие сервисного центра Aurus до конца текущего года, отметил он. Вице-премьер добавил, что в дальнейшем РФ намерена расширять поставки по ближневосточным регионам.

Автоновости,Денис Мантуров,Минпромторг,
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