В ОАЭ до конца 2023 года может открыться сервисный центр Aurus

До конца 2023 года в ОАЭ может открыться сервисный центр люксовых автомобилей России Aurus. Такое заявление сделал вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров , передает «РИА Новости».

«До конца года они могут создать сервисный центр Aurus и определиться с дистрибьютером», — сказал он.

По словам Мантурова, Россия видит Персидский залив в качестве основного рынка в ближайшем будущем. Именно на фоне этого в ОАЭ планируют открытие сервисного центра Aurus до конца текущего года, отметил он. Вице-премьер добавил, что в дальнейшем РФ намерена расширять поставки по ближневосточным регионам.