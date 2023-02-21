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5 минут назад

До России добрался кроссовер Honda CR-V нового поколения

Колеса.руиещё 1

Один из крупных дилеров организовал поставку в РФ партии полноприводных SUV с полуторалитровым турбомотором.

До России добрался кроссовер Honda CR-V нового поколения
Фото: HondaHonda

Паркетник CR-V новой, шестой по счету, генерации у нас в принципе не должен был появиться (впрочем, как и множество других моделей, ныне представленных в РФ), ведь компания Honda приняла решение свернуть автомобильный бизнес в России еще до начала всем известных событий. И все же свежий SUV добрался до российского рынка, причем если прежде кросс выставляли на сайтах объявлений в основном частники и «серые» дилеры, то теперь за его поставку – по схеме параллельного импорта, разумеется – взялся один из крупных столичных автоцентров.

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Откуда привезли машины – не уточняется. При этом на сайте дилера указано, что длина модели составляет 4703 мм, а такой показатель у «шестого» Honda CR-V китайского производства (паркетник также делают в Штатах и Канаде, американская версия чуть короче – 4694 мм).

Напомним, кроссовер нового поколения сохранил платформу предшественника, но ее доработали: в частности, колесная база выросла до 2701 мм (2700 мм в американской спецификации), плюс увеличена жесткость на кручение, еще была улучшена подвеска. В плане дизайна версии для разных стран между собой мало чем отличаются, при этом в Поднебесной Honda CR-V все так же бывает как с пяти-, так и с семиместным салоном, хотя про наличие третьего ряда на сайте дилера информации нет (по крайней мере, на момент публикации новости).

Honda

В России новый CR-V представлен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 193 л.с. (243 Нм), вариатором и полным приводом. На других рынках модель также бывает в виде гибрида с установкой на основе двухлитрового двигателя. В списке оборудования кросса для РФ значатся светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, панорамная крыша, комбинированная кожаная обивка (натуральная + искусственная), климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, системы предупреждения о столкновении и мониторинга «слепых» зон.

За Honda CR-V нового поколения дилер просит минимум 5 290 000 рублей, также заявлено, что гарантия составит 3 года или 100 000 км. Кроссовер предыдущей генерации тот же продавец предлагает по цене от 4 093 000 рублей.

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