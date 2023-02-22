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1 час назад

Лишение удостоверений на полгода ждёт водителей за особое нарушение

Deita.ruиещё 2

Практика районного суда Москвы показала, что автомобилист из-за невнимательности может лишиться права управления автомобилем сроком на полгода, сообщает ИА DEITA.RU.

Лишение прав на полгода ждёт водителей за особое нарушение
Фото: Deita.ruDeita.ru

Речь идёт о таком нарушении, как езда с подложными номерными знаками. В середине февраля текущего года решение о назначении административного наказания было вынесено Симоновским районным судом города Москвы, пишет «Autonews». Водителя остановили сотрудники ГИБДД, после чего внимание инспекторов привлек номерной знак на автомобиле – символы были искажены, и проверка показала, что номера были подложными – произведёнными не на предприятии-изготовителе в установленном законом порядке.

В связи с этим суд признал виновным автомобилиста по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ, и лишил водительских прав на полгода.

При этом водитель пытался оспорить решение суда. Автомобилист заявил, что автомобиль ему подарил отец, и во время переоформления новому владельцу не разъяснили необходимость смены номеров. Такие доводы суд счёл несостоятельными ввиду того, что водитель обязан проверять соответствие государственного регистрационного знака, который обозначен в свидетельстве о регистрации ТС, и номеров, установленных на автомобиле.

Автоновости,Лишение прав,Водительские права,ГИБДД,
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