Лишение прав на полгода ждёт водителей за особое нарушение

Практика районного суда Москвы показала, что автомобилист из-за невнимательности может лишиться права управления автомобилем сроком на полгода, сообщает ИА DEITA.RU.
Речь идёт о таком нарушении, как езда с подложными номерными знаками. В середине февраля текущего года решение о назначении административного наказания было вынесено Симоновским районным судом города Москвы, пишет «Autonews». Водителя остановили сотрудники ГИБДД, после чего внимание инспекторов привлек номерной знак на автомобиле – символы были искажены, и проверка показала, что номера были подложными – произведёнными не на предприятии-изготовителе в установленном законом порядке.
В связи с этим суд признал виновным автомобилиста по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ, и лишил водительских прав на полгода.
При этом водитель пытался оспорить решение суда. Автомобилист заявил, что автомобиль ему подарил отец, и во время переоформления новому владельцу не разъяснили необходимость смены номеров. Такие доводы суд счёл несостоятельными ввиду того, что водитель обязан проверять соответствие государственного регистрационного знака, который обозначен в свидетельстве о регистрации ТС, и номеров, установленных на автомобиле.