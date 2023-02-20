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2 часа назад

ABS снова станет обязательной в России

Елена Прошина

До конца 2023 года ABS снова станет обязательным требованием по выпуску автомобилей в России. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передают «Известия».

ABS снова станет обязательной в России
Фото: ПАО "АВТОВАЗ"ПАО "АВТОВАЗ"

«Не назову конкретно месяц, но до конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS. Исходя из этого, мы его вернем на круги своя», — сказал он.

Напомним, что ABS стала необязательной в РФ с весны 2022 года, когда ввели упрощенные требования по выпуску машин. Эта система предотвращает блокировку автомобиля при торможении и направлена на сохранение устойчивости и управляемости транспортного средства.

Автоновости,Денис Мантуров,Минпромторг,
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