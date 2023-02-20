ABS снова станет обязательной в России

До конца 2023 года ABS снова станет обязательным требованием по выпуску автомобилей в России. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передают «Известия».
«Не назову конкретно месяц, но до конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS. Исходя из этого, мы его вернем на круги своя», — сказал он.
Напомним, что ABS стала необязательной в РФ с весны 2022 года, когда ввели упрощенные требования по выпуску машин. Эта система предотвращает блокировку автомобиля при торможении и направлена на сохранение устойчивости и управляемости транспортного средства.