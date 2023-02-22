Траты россиян на авто с пробегом выросли почти на треть

Траты россиян на покупку автомобилей с пробегом в январе 2023 года выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигли 348 млрд рублей, отмечается в исследовании "Открытие авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") и агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

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Согласно результатам исследования, в январе 2023 года россияне потратили на покупку подержанных машин 348 млрд рублей - на 29% больше, чем в январе 2022 года (268,7 млрд рублей). При этом за месяц было куплено 361,1 тыс. автомобилей с пробегом - на 7% больше, чем в январе 2022 года (337,6 тыс. шт.).

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На автомобили в возрасте до 10 лет в январе было потрачено в общей сложности 225 млрд рублей, что составляет 65% от всей суммы денег. Из этого объема 111,4 млрд рублей ушло на автомобили в возрасте до 5 лет, а 113,6 млрд рублей - на машины категории "5-9 лет". Что касается автомобилей, имеющих возраст от 10 лет и старше, то на них в январе россияне потратили 122,4 млрд рублей, т. е. 35% от всей суммы. Между тем, год назад на долю этой категории приходилось 37%.

Отмечается, что в январе нынешнего года россияне приобрели 6,8 тыс. подержанных китайских автомобилей на сумму 6 млрд рублей. В штуках "китайцы" к январю 2022 года прибавили 9%, а в деньгах они демонстрируют наилучшую динамику из всех участников вторичного рынка (+70%). При этом их доля как в общих тратах, так и в продажах в обоих случаях остается самой низкой - 1,9% и 1,7% соответственно.

Больше всего денег по-прежнему тратится на подержанные машины европейских марок (в январе - 130,8 млрд рублей), которым немного уступают "японцы" (118,6 млрд рублей). Далее следуют б/у автомобили корейских и российских брендов (47,8 млрд и 25,2 млрд рублей). Замыкают топ-5 "американцы" с показателем 18,7 млрд рублей.