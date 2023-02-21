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2 часа назад

В России появится новый сигнал светофора

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Специалисты из ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» заявили, что с 1 марта в России появится новый сигнал светофора. Стрелка белого цвета с изображением пешехода укажет, что за поворотом по направлению движения есть пешеходный переход, передает агентство «Прайм».

В России появится новый сигнал светофора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сигнал уже работал в ряде российских регионов как эксперимент и снизил опасность аварий. Теперь его будут использовать в стране повсеместно. Новая белая стрелка не изменит правила движения, а даст водителям дополнительные данные, чтобы уменьшить число аварий с участием пешеходов.

Теперь также станет яснее, кому адресован сигнал светофора. Если он представляет собой велосипед, то он предназначен для велосипедистов и водителей мопедов, движущихся по велосипедной полосе, но не для пешеходов. При использовании средств индивидуальной мобильности водителю следует опираться на сигналы для пешехода или велосипедиста.

Эксперты предупредили, что за нарушение сигналов светофора грозит штраф от 800 до 5000 рублей.

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