Специалисты из ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» заявили, что с 1 марта в России появится новый сигнал светофора. Стрелка белого цвета с изображением пешехода укажет, что за поворотом по направлению движения есть пешеходный переход, передает агентство «Прайм».

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Отмечается, что сигнал уже работал в ряде российских регионов как эксперимент и снизил опасность аварий. Теперь его будут использовать в стране повсеместно. Новая белая стрелка не изменит правила движения, а даст водителям дополнительные данные, чтобы уменьшить число аварий с участием пешеходов.

Теперь также станет яснее, кому адресован сигнал светофора. Если он представляет собой велосипед, то он предназначен для велосипедистов и водителей мопедов, движущихся по велосипедной полосе, но не для пешеходов. При использовании средств индивидуальной мобильности водителю следует опираться на сигналы для пешехода или велосипедиста.