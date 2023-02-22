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1 час назад

В Китае начались продажи нового седана XPeng P7

Газета.Ruиещё 2

Китайский автопроизводитель XPeng вывел на рынок новый электрический седан P7, способный преодолевать на одной зарядке 480 км. Об этом сообщает Autohome.

В Китае начались продажи нового седана XPeng P7
Фото: XPengXPeng

Мотор машины, установленный на задней оси, развивает 267 л.с. В салоне предусмотрен 15-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. Еще один 12-дюймовый экран служит панелью приборов. В Китае новинка XPeng стоит от 230 тыс. юаней (около 2,6 млн рублей).

XPeng

Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4880 мм, 1896 мм и 1450 мм соответственно, колесная база – 2998 мм. При этом из вспомогательных электронных систем для P7 доступен круиз-контроль.

Ранее Министерство промышленности Ирана сообщило о начале процедуры сертификации иранских автомобилей для российского рынка.

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