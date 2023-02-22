В Китае начались продажи нового седана XPeng P7

Китайский автопроизводитель XPeng вывел на рынок новый электрический седан P7, способный преодолевать на одной зарядке 480 км. Об этом сообщает Autohome.

Фото: XPeng XPeng

Мотор машины, установленный на задней оси, развивает 267 л.с. В салоне предусмотрен 15-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. Еще один 12-дюймовый экран служит панелью приборов. В Китае новинка XPeng стоит от 230 тыс. юаней (около 2,6 млн рублей).

XPeng

Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4880 мм, 1896 мм и 1450 мм соответственно, колесная база – 2998 мм. При этом из вспомогательных электронных систем для P7 доступен круиз-контроль.