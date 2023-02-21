Continental GT и Panamera отозваны из-за риска возгорания

Утечки охлаждающей жидкости из-за неисправного насоса могут привести к сгоранию вашего Bentley Continental GT или Porsche Panamera, заявили два автопроизводителя одновременно. Кампания по отзыву затронет около 24 000 автомобилей.
Судя по всему, корпус насоса может сломаться, что приведет к протечке жидкости на электрические детали и их короткому замыканию, что может привести к серьезному пожару. Затронутые владельцы могут узнать о проблеме на ранней стадии из-за срабатывания системы HVAC — первого признака короткого замыкания. Те, кому посчастливилось водить Bentley Continental W12, могут захотеть остановиться, как только загорится индикатор «Проверить двигатель».
Отзыв охватывает 650 купе и кабриолетов Bentley Continental GT, произведенных с июня 2019 года по июль 2020 года. В свою очередь, Porsche отзовет 24 467 моделей Panamera в различных спецификациях и конфигурациях, выпущенных в 2017–2021 годах. Porsche заявляет, что всех затронутых владельцев попросят посетить дилерский центр для бесплатной замены насоса и проверки проводки. Что касается Bentley, то пока никаких подробностей о методе устранения неполадок компания не предоставила.