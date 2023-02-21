BMW M3 Touring получил улучшенные характеристики

Новейшее поколение BMW M3 Touring находится в Европе с ноября с мощностью 517 л.с. (510 л.с. / 380 кВт) под капотом — вполне подходящая для трека мощность, если бы не мягкая стандартная подвеска. Что ж, KW Suspensions только что исправили этот недостаток, выпустив специальные койловеры для модели.

Комплект называется KW Variant 4 и позволяет снизить дорожный просвет на 20–35 мм спереди и на 15–30 мм сзади. В результате меньше боковой качки улучшается управляемость и можно быстрее проходить повороты. Амортизаторы регулируются в трех направлениях благодаря отдельным клапанам, каждый из которых управляет одним параметром. KW отмечает, что на неровной (волнистой) дороге более жесткие настройки подвески на самом деле обеспечат вам более плавную езду, чем стандартная подвеска.