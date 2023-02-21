Volkswagen повысит цены на бензиновые и дизельные авто

Автопроизводитель Volkswagen планирует поднять цены на модельный ряд. Прайс будет меняться для автомобилей с дизельными и бензиновыми моторами.

Немецкий производитель Volkswagen намерен повысить стоимость моделей на домашнем рынке. Известно, что прайс будет меняться уже 23 февраля текущего года. Как сообщают представители компании, рост составит 4,4%. В дилерских центрах негативно высказываются о таких планах производителя - его не понимают и не поддерживают. Такой вопрос особенно актуален в условиях постоянного падения объемов реализации.

В компании Volkswagen сообщили, что такое решение было принято из-за увеличения расходов. Речь идет о тех затратах, которые направлены на закупку сырья, энергии и специальной техники. Расходы не удается покрыть даже путем проведения дополнительных мероприятий и заключения соглашений на долгосрочной основе. Это обстоятельство вынудило компанию пересмотреть цены на популярные модели.

Известно, что подорожание будет затрагивать только популярные модели в линейке бренда, которые традиционно пользуются спросом. Речь идет об автомобилях Golf, Tiguan, Polo, T-Roc. В этот список вошел и популярный на многих рынках Passat в кузове универсала. Последний сохраняет статус единственного в своей линейке.

Напомним, что автомобили марки Volkswagen больше не поставляются на рынок России официально с марта 2022 года. Кроме того, тогда же был приостановлен выпуск транспортных средств на площадках в Калуге и Нижнем Новгороде. Нет информации, будет ли возобновлена сборка в дальнейшем.