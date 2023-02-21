Представлен Cadillac XT4 с новым дизайном

Рестайлинг принес модели новую зауженную переднюю оптику с вертикальными секциями головного света, более строгие очертания радиаторной решетки и слегка иную геометрию задних светоотражателей. В целом же в экстерьере стало меньше хрома. В салоне появилась новая передняя панель в стиле «старшего» Escalade с 33-дюймовым сверхчетким сенсорным экраном. Старт продаж новинки в США и Китае намечен на лето этого года.

Фото: motor.ru motor.ru

Cadillac XT4 представлен на американском и китайском рынках с 2018 года, теперь же самый компактный кроссовер в линейке марки пережил плановый рестайлинг. Дизайн новинки рассекретили еще в январе – фотографии модели появились в базе Минпрома КНР, а вчера посвежевший снаружи и внутри XT4 дебютировал официально в США. У местных дилеров обновленные кроссоверы появятся к лету, цены пока не объявлены. За дореформенный Cadillac XT4 в настоящее время просят от 36,3 тысячи долларов (2,7 миллиона рублей).

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Обновленный Cadillac XT4Cadillac Дорестайлинговый Cadillac XT4Cadillac

Обновление принесло XT4 новую внешность с чертами электрического Lyriq, в частности, схожее оформление головной оптики. Светоотражатели на корме теперь вертикальные, а не горизонтальные, а также появились диски нового дизайна размером 18 и 20 дюймов.

Изменения произошли и в интерьере: помимо упомянутой 33-дюймовой сенсорной консоли, объединяющей виртуальную «приборку» и экран мультимедийной системы, заменили джойстик трансмиссии. А вот блок управления климатом с аналоговыми кнопками трогать не стали.

В списке опционального оборудования появился проекционный дисплей и аудиосистема AKG Studio с 13 динамиками.

Моторная гамма осталась без изменений. В США кроссовер по-прежнему будет предлагаться с турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 238 лошадиных сил, пару которому составляет девятидиапазонный автомат. Привод – передний либо полный.

Производство Cadillac XT4 налажено на заводе General Motors в штате Канзас, а также в Китае. На американском рынке на модель устойчивый спрос: она хоть и уступает по популярности XT5, но продается лучше, чем XT6. За прошлый год в стране реализовали 22 тысячи таких кроссоверов.