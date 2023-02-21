В январе 2023 года китайские грузовики заняли 50% рынка России

Российский рынок грузовиков восстанавливается, однако прирастают на нем прежде всего китайские марки, доля которых перевалила за 50%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Максим Блинов/РИА Новости

По данным издания, продажи новых грузовиков на российском рынке растут третью неделю подряд, а доля марок из Китая увеличивается и вовсе четыре недели к ряду, ныне достигнув рекордных 56%.

Среди популярных моделей — тягач Sitrak C7H, который, разойдясь тиражом в 372 автомобиля, с двукратным отрывом обошел «КамАЗ-43118» с результатом 168 реализованных машин. Третье место занимает бренд Shacman (Shaanxi) SX3258 с 151 проданным автомобилем.