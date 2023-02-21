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2 часа назад

"Ъ": китайские грузовики заняли 50% рынка России в январе 2023 года

Газета.Ru

Российский рынок грузовиков восстанавливается, однако прирастают на нем прежде всего китайские марки, доля которых перевалила за 50%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В январе 2023 года китайские грузовики заняли 50% рынка России
Фото: Максим Блинов/РИА НовостиМаксим Блинов/РИА Новости

По данным издания, продажи новых грузовиков на российском рынке растут третью неделю подряд, а доля марок из Китая увеличивается и вовсе четыре недели к ряду, ныне достигнув рекордных 56%.

Среди популярных моделей — тягач Sitrak C7H, который, разойдясь тиражом в 372 автомобиля, с двукратным отрывом обошел «КамАЗ-43118» с результатом 168 реализованных машин. Третье место занимает бренд Shacman (Shaanxi) SX3258 с 151 проданным автомобилем.

Доля «КамАЗа» по итогам января 2023 года снизилась с 37% до 26%, а его продажи сократились на 24,2%, до 1,8 тыс. грузовиков.

Автоновости,Коммерсант,
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