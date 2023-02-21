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1 час назад

Дешевле «обычных»: в Россию привезли новые Kia Sportage R

За рулем

В Россию привезли первую партию из 100 новых кроссоверов Kia Sportage R. Они произведены в Китае для внутреннего рынка и продаются там с приставкой Ace.

В Россию привезли новые Kia Sportage R дешевле «обычных»
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

В основе кроссовера лежит Hyundai ix35. Выпуском этих автомобилей занимается китайское СП Dongfeng Yueda Kia.

В России модель представлена в максимальной комплектации.

Цены на Kia Sportage R стартуют от 3 225 000 рублей. К слову, это ниже рыночной цены дилеров на привычный нам Kia Sportage (в Китае он идет под именем KX5).

Кроссоверы оснащаются двухлитровым мотором мощностью 161 л. с. и классическим шестиступенчатым «автоматом», привод — только передний.

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