В РФ начали аннулировать документы на ввезенные по параллельному импорту автомашины

Росстандарт вместе с таможенной службой перепроверяет выданные ранее документы.

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«Мы говорим об этом с лета, казахстанские или киргизские лаборатории выдают СБКТС с завышенным экологическим классом», — Антон Шапарин, вице-президент НАС.

Росстандарт начал отзывать первые свидетельства о безопасности конструкций ТС. С большой долей вероятности к проверке вскоре могут присоединиться таможенные органы. Это началось после смены главы таможенной службы. Вероятно, интерес ко всем машинам из Казахстана, недавно ввезенным в Россию, вырастет.

Дело в том, что эксперты еще в начале параллельного импорта говорили о случаях завышения экологического класса, занижения таможенной стоимости и мощности. Все это должно было стать помехой для постановки машин на учет. Но появился ряд компаний, которые активно продвигали ввезенные машины, несмотря на потенциальные риски.

В итоге в Россию ввезли машины с экологическим классом ниже Евро-4, с заниженной в документах мощностью или стоимостью. Все это позволяло компаниям, ввозящим машины, экономить на платежах. Теперь же, вероятно, началась перепроверка выданных ранее документов. И машины с нарушениями лишаются СБКТС, без чего не могут перемещаться по российским дорогам.

Как считает Шапарин из Национального автосоюза, в меньшей степени это касается Дальнего Востока. Больше интереса к машинам из Казахстана и Киргизии. Тем, кто уже купил такую машину, предстоит возвращать ее в законное поле в случае отзыва документов. А это деньги и время. Тот же класс экологии вообще практически невозможно легализовать. Хотя есть другой вариант – суд с продавцом в попытке признать сделку недействительной и вернуть деньги.