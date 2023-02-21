Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
7 минут назад

В России появятся автомобили китайского бренда VGV

Газета.Ruиещё 1

В третьем квартале 2023 года в России начнутся продажи автомобилей бренда VGV, который входит в китайскую госкомпанию Sinotruck, сообщает РБК.

В России появятся автомобили китайского бренда VGV
Фото: VGVVGV

Планируется, что до конца года в страну завезут 2 тыс. автомобилей. Сперва для покупки будут доступны кроссоверы U70 Pro и U75 Plus, после чего с 1 октября в линейку войдут рамные полноприводные пикапы с дизельным мотором.

С 1 января будущего года ассортимент пополнится моделями класса SUV E (дизельные, с несущим кузовом, полноприводные), а в февраля 2024 года появится машины класса LCV (микроавтобусы и карго). Наконец, в начале 2025 года запланирован старт продаж автомобилей класса SUV C.

Машины китайского бренда появятся в петербургских автосалонах «Максимум». Продажи также запущены в Москве и нескольких других городах-миллионниках России, рассказали в компании. В 2024 году дистрибьютор ООО «Новел Дистрибьюшн» планирует продать 6 тыс. автомобилей, а через пять лет реализовывать около 50 тыс. машин ежегодно.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий