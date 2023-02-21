В России появятся автомобили китайского бренда VGV

В третьем квартале 2023 года в России начнутся продажи автомобилей бренда VGV, который входит в китайскую госкомпанию Sinotruck, сообщает РБК.

Фото: VGV VGV

Планируется, что до конца года в страну завезут 2 тыс. автомобилей. Сперва для покупки будут доступны кроссоверы U70 Pro и U75 Plus, после чего с 1 октября в линейку войдут рамные полноприводные пикапы с дизельным мотором.

С 1 января будущего года ассортимент пополнится моделями класса SUV E (дизельные, с несущим кузовом, полноприводные), а в февраля 2024 года появится машины класса LCV (микроавтобусы и карго). Наконец, в начале 2025 года запланирован старт продаж автомобилей класса SUV C.