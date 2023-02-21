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45 минут назад

Mercedes-AMG E 63 следующего поколения лишится двигателя V8 и станет гибридным

ПроКроссовер.ру

Согласно неофициальным источникам, AMG работает над новым мощным E-классом, отлитым по той же схеме, что и недавно представленный C 63. Седан предположительно откажется от V8 и инновационного 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом в пользу гибридная система, которая сделает его примерно на 100 л.с.сильнее.

Mercedes-AMG E 63 следующего поколения лишится двигателя V8 и станет гибридным
Фото: Motor1.comMotor1.com

В частности, источники утверждают, что модель будет поставляться с существующим 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем, который предположительно подвергнется серьезной модернизации. Ему будет помогать электродвигатель мощностью более 200 л.с.вместе с двухдиапазонным редуктором. Компания якобы нацелена на мощность 700 л.с. или выше.

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