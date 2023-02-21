Mercedes-AMG E 63 следующего поколения лишится двигателя V8 и станет гибридным

Согласно неофициальным источникам, AMG работает над новым мощным E-классом, отлитым по той же схеме, что и недавно представленный C 63. Седан предположительно откажется от V8 и инновационного 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом в пользу гибридная система, которая сделает его примерно на 100 л.с.сильнее.