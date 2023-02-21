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1 час назад

В России импортозаместят систему ABS

Лера Букина

Глава Минпромторга - вице-премьер РФ Денис Мантуров утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, начнется ли производство антиблокировочной системы тормозов (ABS) в России в этом году, передает ТАСС.

Кроме того, его спросили, когда установка системы может снова стать обязательной для отечественных автомобилей. Мантуров заявил, что до конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS. Так, по его словам, «исходя из этого» систему «вернут на круги своя».

Властями РФ в январе были пролонгированы упрощенные требования к сертификации автомобилей до 1 июня 2023 года.

Документ предполагает наличие возможности выпускать автомобили всех экологических классов от «Евро 0» до «Евро 5», не устанавливать на транспортные средства антиблокировочную систему тормозов.

Среди других возможностей – отсутствие необходимости устанавливать устройство вызова экстренных служб на автомобили, которые были выпущены до 1 августа 2022 года.

На прошлой неделе стало известно, что обязательство по установке систем ABS на производимые в России автомобили вернут с 1 ноября 2023 года. Кроме того, появилась информация о планах повысить минимально разрешенный экологический класс двигателей выпускаемых в России автомобилей с Евро-0 до Евро-2.

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