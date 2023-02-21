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1 час назад

Завод «Москвич» получил новую вывеску. Но пока в ней только одна буква

Motor.ru

На заводе «Москвич» начали устанавливать собственную вывеску.

Завод «Москвич» получил новую вывеску
Фото: © Завод Москвич / Telegram© Завод Москвич / Telegram

Пока на крыше предприятия появилась только буква «М» и красная черта, подчеркивающая логотип возрожденной марки. Другие литеры займут свое место в ближайшее время, сообщает Telegram-канал столичного завода, где до весны прошлого года собирали автомобили Renault — Duster, Arkana и Kaptur. Теперь с конвейера сходят российско-китайские кроссоверы «Москвич 3» и «Москвич 3е».

Процесс по подготовке проекта, а также к установке самих конструкций вывески занял несколько месяцев, сообщает МАЗ «Москвич». В феврале же стартовал финальный этап работ: вывеску монтируют на крышу московского предприятия.

Завод был передан во владение правительства Москвы еще в мае 2022 года. Тогда Renault избавилась от 100 процентов акций предприятия, где собирала кроссоверы для России. Деятельность в стране, а также производство машин французская марка остановила еще в марте — одной из первых зарубежных компаний. В конце мая с крыши завода была демонтирована вывеска Renault: то есть завод девять месяцев ждал новую.

Ее роль играла небольшая табличка с надписью «Москвич», которую установили перед въездом на завод в ноябре 2022 года. Также на ней, помимо эмблемы воскрешенной марки, присутствовал герб Москвы и логотип КамАЗа, который выступает технологическим партнером «Москвича».

Сейчас завод в столице выпускает две модели. Это бензиновый «Москвич 3» и электрический «Москвич 3е» на базе JAC JS4 и JAC Sehol E40X соответственно. «Москвич 3» с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил оценивается минимум в 1,97 миллиона рублей, а за 193-сильный электрокар с «паспортным» запасом хода 410 километров просят 3,5 миллиона.

Автоновости,Renault Duster,Renault,Правительство Москвы,
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