Завод «Москвич» получил новую вывеску

На заводе «Москвич» начали устанавливать собственную вывеску.

Фото: © Завод Москвич / Telegram © Завод Москвич / Telegram

Пока на крыше предприятия появилась только буква «М» и красная черта, подчеркивающая логотип возрожденной марки. Другие литеры займут свое место в ближайшее время, сообщает Telegram-канал столичного завода, где до весны прошлого года собирали автомобили Renault — Duster, Arkana и Kaptur. Теперь с конвейера сходят российско-китайские кроссоверы «Москвич 3» и «Москвич 3е».

Процесс по подготовке проекта, а также к установке самих конструкций вывески занял несколько месяцев, сообщает МАЗ «Москвич». В феврале же стартовал финальный этап работ: вывеску монтируют на крышу московского предприятия.

Завод был передан во владение правительства Москвы еще в мае 2022 года. Тогда Renault избавилась от 100 процентов акций предприятия, где собирала кроссоверы для России. Деятельность в стране, а также производство машин французская марка остановила еще в марте — одной из первых зарубежных компаний. В конце мая с крыши завода была демонтирована вывеска Renault: то есть завод девять месяцев ждал новую.

Ее роль играла небольшая табличка с надписью «Москвич», которую установили перед въездом на завод в ноябре 2022 года. Также на ней, помимо эмблемы воскрешенной марки, присутствовал герб Москвы и логотип КамАЗа, который выступает технологическим партнером «Москвича».