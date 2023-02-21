Российские водители побили рекорд по штрафам за нарушения ПДД

Российские автомобилисты набрали более 200 миллионов штрафов в 2022 году.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ГИБДД, всего было вынесено 201 миллион постановлений, что на 12 процентов больше, чем в 2021 году. Их общая сумма выросла на 16,7 процента до 136,8 миллиарда рублей. Рост числа штрафов объясняют расширением парка дорожных камер, которые учатся распознавать все новые нарушения. По всей стране их действует порядка 25 тысяч.

Большинство штрафов вынесено при помощи камер: они зафиксировали 183,5 миллиона нарушений, что на 14 процентов больше, чем в 2021 году, оштрафовав водителей на 112,8 миллиарда рублей. Инспекторы ГИБДД на местах выписали 16 миллионов постановлений — на семь процентов меньше показателя 2021-го.

Предупреждений было 530 тысяч, а вот по пьяным водителям статистика та же, что и год назад: их поймали 288,4 тысячи. Отказались от освидетельствования 166,4 тысячи человек (-2,7 процента). В состоянии наркотического опьянения за рулем заметили 18,7 тысячи россиян, что на 400 тысяч больше, чем годом ранее.

Должников тоже стало больше. За 2022 год приставы возбудили 26,3 миллиона исполнительных производств (+12,8 процента к 2021 году). Исполнены были 24,5 тысячи постановлений на общую сумму 17,1 миллиарда рублей.

Лидирует по штрафам Москва. В столице за год вынесли 39,3 миллиарда постановлений на 30,3 миллиарда рублей — на 23 и 27,8 процента больше по сравнению с 2021 годом. В Московской области — 31,3 миллиона штрафов на 19 миллиардов рублей, в Санкт-Петербурге — 9,6 миллиона на 4,4 миллиарда рублей. Также в первую пятерку регионов по числу штрафов вошли Краснодарский край (7,7 миллиона постановлений) и Татарстан (семь миллионов).