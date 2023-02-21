Chery самостоятельно провела краш-тесты нового флагманского кроссовера Tiggo 9

Компания Chery не стала дожидаться, пока организации проведут краш-тесты новинки - кроссовера Tiggo 9. Производитель провёл некоторые испытания самостоятельно, чтобы добавить очки привлекательности новинки перед выходом на рынок.

Фото: скриншот с youtube.com скриншот с youtube.com

Портал "Китайские автомобили" пишет, что какой-то определённой методики Chery не придерживалась: был проведён ряд испытаний, характерный для той или иной организации. Например, фронтальное столкновение с полным перекрытием было проведено по стандартам C-NCAP, а столкновение с тележкой с перекрытием 50% и боковые удары - по методике Euro NCAP. Оценка электронных ассистентов и безопасность пешеходов не оценивались.

В каждом из тестов эксперты выставили Chery Tiggo 9 высокие оценки, соответствующие максимальным пяти звёздам.

Полноценный дебют Chery Tiggo 9 может состояться в апреле. Пока в характеристиках новинки есть "белые пятна", например, неизвестно, каким мотором оснастят "девятку". Предполагается, что это будет 2.0 TGDI мощностью 254 л.с. от Tiggo 8. Трансмиссия - "робот" и, возможно, 8-ступенчатый "автомат" собственной разработки.