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31 минуту назад

Краш-тесты показали, безопасен ли новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9

Российская Газетаиещё 1

Компания Chery не стала дожидаться, пока организации проведут краш-тесты новинки - кроссовера Tiggo 9. Производитель провёл некоторые испытания самостоятельно, чтобы добавить очки привлекательности новинки перед выходом на рынок.

Chery самостоятельно провела краш-тесты нового флагманского кроссовера Tiggo 9
Фото: скриншот с youtube.comскриншот с youtube.com

Портал "Китайские автомобили" пишет, что какой-то определённой методики Chery не придерживалась: был проведён ряд испытаний, характерный для той или иной организации. Например, фронтальное столкновение с полным перекрытием было проведено по стандартам C-NCAP, а столкновение с тележкой с перекрытием 50% и боковые удары - по методике Euro NCAP. Оценка электронных ассистентов и безопасность пешеходов не оценивались.

В каждом из тестов эксперты выставили Chery Tiggo 9 высокие оценки, соответствующие максимальным пяти звёздам.

Полноценный дебют Chery Tiggo 9 может состояться в апреле. Пока в характеристиках новинки есть "белые пятна", например, неизвестно, каким мотором оснастят "девятку". Предполагается, что это будет 2.0 TGDI мощностью 254 л.с. от Tiggo 8. Трансмиссия - "робот" и, возможно, 8-ступенчатый "автомат" собственной разработки.

Tiggo 9 выйдет в версиях с двух- и трёхрядным салоном. Продажи стартуют в первом полугодии. Предполагаемый прайс - около 200 000 юаней (2,15 млн рублей).

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