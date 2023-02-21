Haval начал выпуск нового большого рамного внедорожника

С конца прошлого года рамный внедорожник Haval, известный под кодом P04, как-то притаился и не мелькал в хрониках китайской автопрессы, но вот он напомнил о себе новостью о том, что запущен в серийное производство.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Фотографии были сделаны на заводе Haval в Цзиньмэне. На них запечатлён кузов серийного автомобиля, который покинул линию сварки. Примечательная особенность P04, которая ранее не раскрывалась на шпионских "снимках" - стекло между проёмом задней двери и C-стойкой. Его размеры крайне компактны, что, скорее всего, обусловлено требованиями к повышению жёсткости кузова - напомним, P04 создан на базе пикапа King Kong Poer.

Пока информации о новинке очень мало. Предполагается, что размер колёсной базы внедорожника будет таким же, как у пикапа, - 3140 мм, благодаря чему он станет самой крупной моделью Haval. О силовых агрегатах пока ничего неизвестно, но китайцы предполагают, что будет предложено несколько вариантов, в том числе и гибридный.

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Ранее "РГ" публиковала фотографии салона нового Haval P04, который в основном повторяет всё то, что мы видели на "Кинг Конге".

Тем временем в России готовятся к старту продаж ещё одного внедорожника от Great Wall - Tank 500, который, к слову, как и Haval P04, выпускается в Цзиньмене. Уже известны цены и двигатель новинки.