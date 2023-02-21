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31 минуту назад

В России появились в продаже новые хетчбэки Daihatsu Taft

Газета.Ru

Автомобильные дилеры начали продавать хетчбэки Daihatsu Taft, привезенные из Японии, выяснила «Газета.Ru». Объявления о продаже таких машин с правым расположением руля публикуют в классифайдах дилеры из Приморского края.

В России появились в продаже новые хетчбэки Daihatsu Taft
Фото: DaihatsuDaihatsu

В частности, один из автосалонов Владивостока предлагает Daihatsu Taft 2022 года выпуска за 1,26 млн рублей. Такой хетчбэк оснащен бензиновым мотором объемом 0,7 л (52 л.с.), который работает в сочетании с вариатором, привод передается на переднюю ось. Вариант с мотором мощностью в 64 силы другой дилер оценил в 1,42 млн рублей. Некоторые продавцы предлагают Taft с пробегом до 5 тыс. км и полным приводом по цене около 1 млн рублей.

Продажи Daihatsu Taft стартовали в Японии летом 2020 года. Клиренс у хетчбэка составляет 190 мм. В перечень оснащения машины входят 15-дюймовые диски, панорамная крыша, электромеханический стояночный тормоз, сенсорный центральный дисплей, цифровая приборная панель и камера заднего вида.

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