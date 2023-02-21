В России появились в продаже новые хетчбэки Daihatsu Taft

В частности, один из автосалонов Владивостока предлагает Daihatsu Taft 2022 года выпуска за 1,26 млн рублей. Такой хетчбэк оснащен бензиновым мотором объемом 0,7 л (52 л.с.), который работает в сочетании с вариатором, привод передается на переднюю ось. Вариант с мотором мощностью в 64 силы другой дилер оценил в 1,42 млн рублей. Некоторые продавцы предлагают Taft с пробегом до 5 тыс. км и полным приводом по цене около 1 млн рублей.