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25 минут назад

Путин объявил о продлении российской мегатрассы

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин объявил, что принято решение продлить скоростную автодорогу М12 Москва — Казань. Прямая трансляция обращения главы государства к Федеральному собранию доступна в Telegram-канале Кремля.

«Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль "Москва — Казань" до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе — до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай», — заявил Путин.

По словам президента, это поможет выстраивать новые логистические коридоры и расширить экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии.

Путин: «Запад пытался смять российскую экономику»

Ранее Владимир Путин предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Президент уточнил, что ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство. Глава государства подчеркнул, что уже обсуждал запуск программы с правительством и дал соответствующее поручение.

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