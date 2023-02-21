Путин объявил о продлении российской мегатрассы

«Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль "Москва — Казань" до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе — до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай», — заявил Путин.

Ранее Владимир Путин предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Президент уточнил, что ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство. Глава государства подчеркнул, что уже обсуждал запуск программы с правительством и дал соответствующее поручение.