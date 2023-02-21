В Россию прибыли китайские Kia K5 с 240-сильным мотором

«Российская газета» со ссылкой на директора розничных продаж дилера «Авилон» Рената Тюктеева сообщает о прибытии 40 седанов из Поднебесной с богатым оснащением. Правда, не все они комплектуются мощным мотором: часть приводится в движение 1,5-литровым турбированным агрегатом мощностью 170 лошадиных сил, остальные — двухлитровым наддувным двигателем на 240 сил. Стоимость седана стартует с 3,58 миллиона рублей, хотя ранее ожидалась цена от 3,4 миллиона.

В списке оснащения Kia K5, ввезенных из Китая, числятся панорамная крыша, климат-контроль и круиз-контроль, а также полный электропакет. Китайский вариант седана отличается от российского, который собирал калининградский «Автотор»: его колесная база растянута на пять сантиметров до 2900 миллиметров, а общая длина увеличена на 7,5 сантиметров до 4980 миллиметров.

В салоне K5 установлен единый кластер с 12,3-дюймовыми экранами цифровой приборной панели и мультимедийной системы. Также среди отличий — измененная форма вентиляционных дефлекторов, переоформленный центральный тоннель и клавиши для управления климат-контролем. В моторную гамму в России входили только «атмосферники», в то время как китайские автомобили оснащают турбомоторами.

Autohome.com.cn / Kia K5

Autohome.com.cn / Kia K5

Autohome.com.cn / Kia K5

Autohome.com.cn / Kia K5