«АвтоВАЗ» приступил к сборке автомобилей с 16-клапанными моторами

С конвейера «АвтоВАЗа» сошло два автомобиля Lada Granta, которые оснащены 16-клапанными двигателями. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Lada Lada

Отмечается, что этими автомобилями были белый седан и черный кросс-универсал. Оба мотора для машин собраны из новых комплектующих, которые заместили те, что ранее поставлялись западными компаниями.

Работы по возобновлению производства 16-клапанных силовых агрегатов начнутся на «АвтоВАЗе» в марте 2023 года. В месяц планируется делать порядка 20 тыс. таких двигателей.