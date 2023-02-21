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23 минуты назад

«АвтоВАЗ» приступил к сборке автомобилей с 16-клапанными моторами

Газета.Ruиещё 1

С конвейера «АвтоВАЗа» сошло два автомобиля Lada Granta, которые оснащены 16-клапанными двигателями. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

«АвтоВАЗ» приступил к сборке автомобилей с 16-клапанными моторами
Фото: LadaLada

Отмечается, что этими автомобилями были белый седан и черный кросс-универсал. Оба мотора для машин собраны из новых комплектующих, которые заместили те, что ранее поставлялись западными компаниями.

Работы по возобновлению производства 16-клапанных силовых агрегатов начнутся на «АвтоВАЗе» в марте 2023 года. В месяц планируется делать порядка 20 тыс. таких двигателей.

Ранее сообщалось, что старт продаж обновленных Lada Vesta 2023 года выпуска запланирован на апрель.

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