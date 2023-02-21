АвтоВАЗ ликвидировал некомплект ЭУР для Lada Granta

По информации Avtograd news, АвтоВАЗ освободил призаводской испытательный трек, который с начала перебоев поставок некоторых комплектующих стал парковкой для тысяч некомплектных машин. Недостающие детали были найдены, автомобили доукомплектованы и отправлены в дилерскую сеть.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Пресс-служба АвтоВАЗа

Источник уверяет, что "все автомобили Granta, выпущенные без ЭУР (более 5 тысяч штук), укомплектованы и перемещены в цех отгрузки". На АвтоВАЗе на запрос "РГ" относительно ситуации с "Грантами" сообщили следующее: "Как всегда - ключевое, это наличие машин в сети и отгрузки. И то и то - без проблем".