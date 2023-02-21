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30 минут назад

АвтоВАЗ ликвидировал некомплект ЭУР для Lada Granta: машины уезжают к дилерам

Российская Газета

По информации Avtograd news, АвтоВАЗ освободил призаводской испытательный трек, который с начала перебоев поставок некоторых комплектующих стал парковкой для тысяч некомплектных машин. Недостающие детали были найдены, автомобили доукомплектованы и отправлены в дилерскую сеть.

АвтоВАЗ ликвидировал некомплект ЭУР для Lada Granta
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗаПресс-служба АвтоВАЗа

Источник уверяет, что "все автомобили Granta, выпущенные без ЭУР (более 5 тысяч штук), укомплектованы и перемещены в цех отгрузки". На АвтоВАЗе на запрос "РГ" относительно ситуации с "Грантами" сообщили следующее: "Как всегда - ключевое, это наличие машин в сети и отгрузки. И то и то - без проблем".

В начале марта АвтоВАЗ приступит к выпуску Lada Vesta NG, но на первых порах автомобили будут комплектоваться 90-сильным 8-клапанным двигателем и 5-ступенчатой МКП. Также в следующем месяце на заводе приступят к производству 16-клапанных моторов мощностью 106 л.с., 122-сильные агрегаты объёмом 1.8 литра появятся на конвейере к концу года.

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