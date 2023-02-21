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23 минуты назад

Mercedes-Benz «одел» G-Class в пуховик

Никита Бородкин

Компания Mercedes-Benz показала концепт-кар G-Class, вдохновленный пуховиками Moncler. Как сообщает Motor.ru, автомобиль с огромными колесами, имитирующими дутые куртки, и чехлом на молнии получил название Project Mondo G.

Mercedes-Benz «одел» G-Class в пуховик
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

Автомобиль представили на выставке Moncler «Искусство гения» во время Лондонской недели моды. Транспортное средство выпущено в единственном экземпляре. Сам концепт команда разработчиков описала как игру на контрастах между угловатыми формами «Гелика» и мягкими дутыми линиями накладок.

Отметим, что «одетый» в пуховик внедорожник стал значительно крупнее оригинального автомобиля. Благодаря дутым колесам его ширина выросла до 3,4 метров, а высота — до 2,8 метров. Вес концепт-кара достиг 2,5 тонн.

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Главный дизайнер Mercedes-Benz Group AG Горден Вагенер говоря о презентованном автомобиле заявил, что двум сильным брендам класса люкс удалось предложить необычайно новый опыт для публики, объединив мир автомобилей и моды в единое целое.

Автоновости,Mercedes-Benz,Горден Вагенер,
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