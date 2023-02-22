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2 часа назад

"АвтоВАЗ" планирует оснастить внедорожник Lada Niva Legend двумя новыми двигателями

Газета.Ruиещё 2

«АвтоВАЗ» планирует модернизировать модель Niva Legend и оснастить ее двумя новыми моторами. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал президент компании Максим Соколов.

Внедорожник Lada Niva Legend получит два новых двигателя
Фото: LadaLada

«Мы приняли решение модернизировать Niva. На определенную партию будем ставить новый двигатель мощностью 106 лошадиных сил, а в спортивную версию — наш шестнадцатиклапанный двигатель мощностью 126 лошадиных сил. Это позволит существенно улучшить скоростные характеристики этого легендарного автомобиля», - сказал Максим Соколов.

Отмечается, что разгон до 100 км в час у модели Lada Niva Legend сократится с 19 до 12 секунд.

В декабре 2022 года стало известно, что на «АвтоВАЗе» остановлена разработка внедорожника Lada Niva нового поколения. По словам Максима Соколова, это связано с тем, что компоненты, которые были для нее предназначены, попали под санкции. Модель планировалось построить на платформе CMF-B концерна Renault. На конвейер новая Niva должна была встать не позже 2024 года.

Автоновости,Renault,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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