Внедорожник Lada Niva Legend получит два новых двигателя

«Мы приняли решение модернизировать Niva. На определенную партию будем ставить новый двигатель мощностью 106 лошадиных сил, а в спортивную версию — наш шестнадцатиклапанный двигатель мощностью 126 лошадиных сил. Это позволит существенно улучшить скоростные характеристики этого легендарного автомобиля», - сказал Максим Соколов.

В декабре 2022 года стало известно, что на «АвтоВАЗе» остановлена разработка внедорожника Lada Niva нового поколения. По словам Максима Соколова, это связано с тем, что компоненты, которые были для нее предназначены, попали под санкции. Модель планировалось построить на платформе CMF-B концерна Renault. На конвейер новая Niva должна была встать не позже 2024 года.