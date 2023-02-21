Назван срок открытия левой автодорожной части Крымского моста

Левую автодорожную часть Крымского моста откроют в конце февраля. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин в Гостином дворе перед оглашением послания президента Федеральному собранию, передает ТАСС.

«Готовность уже очень высокая. Еще несколько дней, и мы готовы запускать», - подчеркнул он.

Хуснуллин при этом сообщил об отсутствии планов запускать сейчас грузовое автомобильное движение по Крымскому мосту. Он уточнил, что сейчас рассматривается вопрос запуска порожних машин. Вице-премьер выразил надежду на то, что после запуска левой части Крымского моста к этому вопросу в стране вернутся.

До этого он сообщал о планах запустить автомобильное движение для легковых автомобилей и автобусов по обеим сторонам Крымского моста в марте текущего года.