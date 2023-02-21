Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
2 часа назад

Назван срок открытия левой автодорожной части Крымского моста

Лера Букина

Левую автодорожную часть Крымского моста откроют в конце февраля. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин в Гостином дворе перед оглашением послания президента Федеральному собранию, передает ТАСС.

«Готовность уже очень высокая. Еще несколько дней, и мы готовы запускать», - подчеркнул он.

Хуснуллин при этом сообщил об отсутствии планов запускать сейчас грузовое автомобильное движение по Крымскому мосту. Он уточнил, что сейчас рассматривается вопрос запуска порожних машин. Вице-премьер выразил надежду на то, что после запуска левой части Крымского моста к этому вопросу в стране вернутся.

До этого он сообщал о планах запустить автомобильное движение для легковых автомобилей и автобусов по обеим сторонам Крымского моста в марте текущего года.

Крымский мост спасен благодаря хитрой конструкции

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел инцидент с подрывом грузовика. Это привело к возгоранию цистерн соседнего грузового поезда. Два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова, обрушились.

Автоновости,Видео,Марат Хуснуллин,Федеральное Собрание России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий