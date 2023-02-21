Минпромторг не планирует переориентировать льготное автокредитование на электромобили

Министерство промышленности и торговли России не подтверждает информацию о переориентации программы льготного автокредитования на электромобили. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, программа останется доступной на бензиновые машины.

Фото: Денис Мантуров ©minpromtorg.gov.ru Денис Мантуров ©minpromtorg.gov.ru

"Обязательно будут сохраняться основные те сегменты автомобилей, доступных для льготного автокредитования, которые сегодня есть", – отметил министр.

Его слова приводит РИА Новости. Он вместе с тем добавил, что возможна корректировка предоставляемой скидки.

Ранее СМИ сообщил, что банки якобы перестали выдавать льготные автокредиты по госпрограммам на автомобили с бензиновыми двигателями. Как заявили в начале февраля крупные автодилеры, условия программы переходят на поддержку исключительно электрокаров.

В конце ноября 2022 года в Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили о том, что программа льготного автокредитования в России продлена на 2023 год. В 2022 году россияне воспользовались программой для покупки более 34 тыс. автомобилей.