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1 час назад

Минпромторг РФ не планирует переориентировать льготное автокредитование на электромобили

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Министерство промышленности и торговли России не подтверждает информацию о переориентации программы льготного автокредитования на электромобили. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, программа останется доступной на бензиновые машины.

Минпромторг не планирует переориентировать льготное автокредитование на электромобили
Фото: Денис Мантуров ©minpromtorg.gov.ruДенис Мантуров ©minpromtorg.gov.ru

"Обязательно будут сохраняться основные те сегменты автомобилей, доступных для льготного автокредитования, которые сегодня есть", – отметил министр.

Его слова приводит РИА Новости. Он вместе с тем добавил, что возможна корректировка предоставляемой скидки.

Ранее СМИ сообщил, что банки якобы перестали выдавать льготные автокредиты по госпрограммам на автомобили с бензиновыми двигателями. Как заявили в начале февраля крупные автодилеры, условия программы переходят на поддержку исключительно электрокаров.

В конце ноября 2022 года в Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили о том, что программа льготного автокредитования в России продлена на 2023 год. В 2022 году россияне воспользовались программой для покупки более 34 тыс. автомобилей.

Программы льготного автокредитования предполагают субсидирование скидок в размере 20% (для жителей Дальнего Востока – 25%) на автомобили стоимостью до 2 млн рублей. На электрокары действует повышенная скидка в 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.

Автоновости,Денис Мантуров,Минпромторг,
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