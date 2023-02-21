Минпромторг не планирует переориентировать льготное автокредитование на электромобили

Министерство промышленности и торговли России не подтверждает информацию о переориентации программы льготного автокредитования на электромобили. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, программа останется доступной на бензиновые машины.
"Обязательно будут сохраняться основные те сегменты автомобилей, доступных для льготного автокредитования, которые сегодня есть", – отметил министр.
Его слова приводит РИА Новости. Он вместе с тем добавил, что возможна корректировка предоставляемой скидки.
Ранее СМИ сообщил, что банки якобы перестали выдавать льготные автокредиты по госпрограммам на автомобили с бензиновыми двигателями. Как заявили в начале февраля крупные автодилеры, условия программы переходят на поддержку исключительно электрокаров.
В конце ноября 2022 года в Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили о том, что программа льготного автокредитования в России продлена на 2023 год. В 2022 году россияне воспользовались программой для покупки более 34 тыс. автомобилей.
Программы льготного автокредитования предполагают субсидирование скидок в размере 20% (для жителей Дальнего Востока – 25%) на автомобили стоимостью до 2 млн рублей. На электрокары действует повышенная скидка в 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.