Lamborghini Huracan STO превратили в киберпанк-суперкар

Суперкар построен в сотрудничестве с японским художником IKEUCHI, создающим футуристичные гаджеты и объекты из пластиковых и промышленных деталей. Специально к 60-летию итальянской марки IKEUCHI сделал инсталляцию Time Gazer из оригинальных деталей от суперкаров, а также спроектировал Huracan STO Time Chaser_111100, в котором можно найти элементы от исторических моделей Lamborghini.

Фото: © Lamborghini © Lamborghini

Празднование 60-летия Lamborghini проходит под лозунгом «Будущее началось в 1963-м». Следуя этой идее, в свой юбилей компания решила обратиться к таким сложным концепциям, как «время» и «бесконечность». Помог ей в этом японский художник IKEUCHI (Икеучи Хирото).

Его работы в жанре кибериндустриализма словно сошли со страниц книг Ричарда Моргана и Уильяма Гибсона. Образы будущего Икеучи создает с помощью пластиковых и промышленных деталей, сохраняя их первоначальную функциональность.

Lamborghini

Для Lamborghini IKEUCHI создал инсталляцию Time Gazer (Наблюдатель за временем). Она похожа на футуристичный киберспортивный симулятор и собрана из оригинальных деталей от суперкаров.

По словам автора, Time Gazer — это его «видение прошлого, настоящего и будущего через призму эволюции итальянской марки». Слишком сложно и концептуально, поэтому проект No2 — Lamborghini Huracán STO Time Chaser_111100. В его названии использовано число «60», но в двоичной системе счисления, а в конструкции — элементы от исторических моделей.

Lamborghini

Донором для штучного «Уракана» выступили Lamborghini Countach 25th Anniversary, Diablo SE30, Murciélago 40th Anniversary и Aventador LP-720-4 50th Anniversary. Поскольку техническая начинка здесь неважна, то, скорее всего, она осталась прежней.