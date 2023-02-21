Крупные дилеры начали ввозить машины в РФ для перепродажи другим компаниям

Крупные автодилеры стали ввозить машины в Россию по параллельному импорту для перепродажи другим компаниям, которые занимаются реализацией машин. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Павел Бедняков/РИА Новости

О ввозе автомобилей для перепродажи рассказали в дилерской сети «Авилон». Таким образом компания становится альтернативным дистрибутором брендов, которые прекратили поставки машин в Россию, объяснила директор департамента оптовых продаж Грацин Беленова. Объем партий машин, которые заказывают у компании дилеры, составляет от 100 до 1 тыс. автомобилей.

В качестве примера в «Авилоне» привели ввоз в Россию более 850 Volkswagen Bora китайского производства. Весной этого года ожидается очередная партия Volkswagen Bora, а также Tayron и Talagon, Voyah Dreamer, Toyota Camry, FAW B70, Jetta VA3, Hongqi H9 и Hongqi ES9.