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52 минуты назад

Крупные автодилеры начали ввозить машины в РФ для перепродажи другим дилерам

Газета.Ru

Крупные автодилеры стали ввозить машины в Россию по параллельному импорту для перепродажи другим компаниям, которые занимаются реализацией машин. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Крупные дилеры начали ввозить машины в РФ для перепродажи другим компаниям
Фото: Павел Бедняков/РИА НовостиПавел Бедняков/РИА Новости

О ввозе автомобилей для перепродажи рассказали в дилерской сети «Авилон». Таким образом компания становится альтернативным дистрибутором брендов, которые прекратили поставки машин в Россию, объяснила директор департамента оптовых продаж Грацин Беленова. Объем партий машин, которые заказывают у компании дилеры, составляет от 100 до 1 тыс. автомобилей.

В качестве примера в «Авилоне» привели ввоз в Россию более 850 Volkswagen Bora китайского производства. Весной этого года ожидается очередная партия Volkswagen Bora, а также Tayron и Talagon, Voyah Dreamer, Toyota Camry, FAW B70, Jetta VA3, Hongqi H9 и Hongqi ES9.

В компании «Ключавто» появилось подразделение для работы с автомобилями, поставляемыми в Россию по параллельному импорту, рассказала директор по развитию и инновациям Юлия Овчинникова. Это позволит обеспечить машинами не только «Ключавто», но и партнеров компании, отметила она.

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