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56 минут назад

Рестайлинговый Renault Clio сфотографировали без камуфляжа

Motor.ru

Раскрыта внешность обновленного хэтчбека Renault Clio.

Рестайлинговый Renault Clio сфотографировали без камуфляжа
Фото: © Carscoops© Carscoops

Будущую новинку сфотографировали в испанской Валенсии, и её дебют, по неофициальной информации, состоится этой весной. Помимо новой внешности с галочками ходовых огней, Clio обещана ещё одна силовая установка. По всей видимости, речь идет о гибридной системе с зарядкой от сети, аналогичной той, что ставят на Renault Captur и новый Mitsubishi ASX. Её комбинированная мощность — 160 лошадиных сил. Без запуска ДВС она позволяет проезжать около 50 километров.

Никакой новой информации о рестайлингe Renault Clio фотографии из испанской Валенсии не дают. Модель получит новый дизайн передка и, по слухам, обзаведется подзаряжаемой гибридной установкой на базе мотора 1.6, комбинированная мощность который составит 160 лошадиных сил. Это та же самая система, что ставится на Captur и новый Mitsubishi ASX.

Больший интерес вызывает будущее альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, который в начале февраля объявил о перезапуске. Так, партнеры провели ребалансировку перекрестного владения долями. Renault оставила себе 15% акций Nissan, а остальные передала трастовому фонду. Также Nissan обещал выкупить 15% Ampere, электромобильного и софтверного подразделения Renault, и вместе с Mitsubishi стать клиентом разработчика силовых установок, СП Renault и Geely.

Наконец, анонсированы новые проекты в Латинской Америке, Индии и Европе. На заводе в Аргентине запустят производство двух пикапов. В Мексике Nissan будет выпускать для Renault некую новую модель. Плюс партнеры выведут на рынок доступный электрокар. Для Индии рассматриваются электрокар и клон кроссовера Renault Triber под маркой Nissan. В Европе появятся ниссановские версии вэна FlexEVan — его разработают к 2026 году, и, возможно, компактные электромобили, решение по которым ещё не принято.

Автоновости,Renault Clio,Mitsubishi ASX,Geely,Renault,Nissan,Mitsubishi,
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