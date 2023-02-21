Дилеры начали давать скидки на автомобили «Москвич 3»

Приобрести автомобиль «Москвич 3» можно дешевле рекомендованной цены. Об этом сообщает портал quto.ru. Базовая стоимость машины составляет 1 970 000 рублей.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Самый дешевый «Москвич 3», обнаруженный редакцией портала, можно купить за 1 770 000 рублей. Машина 2022 года выпуска, белого цвета с турбомотором мощностью 150 л.с. и механической коробкой передач. Однако для того, чтобы купить такую машину у дилера, нужно одновременно взять кредит, оформить расширенный страховой пакет и сдать имеющуюся машину по системе трейд-ин.

Отмечается, что в других дилерских центрах действуют похожие условия приобретения автомобилей «Москвич 3». Однако есть салоны, где придерживаются цен по прайс-листу.