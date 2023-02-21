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36 минут назад

Дилеры начали давать скидки на автомобили «Москвич 3»

Газета.Ru

Приобрести автомобиль «Москвич 3» можно дешевле рекомендованной цены. Об этом сообщает портал quto.ru. Базовая стоимость машины составляет 1 970 000 рублей.

Дилеры начали давать скидки на автомобили «Москвич 3»
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА НовостиРамиль Ситдиков/РИА Новости

Самый дешевый «Москвич 3», обнаруженный редакцией портала, можно купить за 1 770 000 рублей. Машина 2022 года выпуска, белого цвета с турбомотором мощностью 150 л.с. и механической коробкой передач. Однако для того, чтобы купить такую машину у дилера, нужно одновременно взять кредит, оформить расширенный страховой пакет и сдать имеющуюся машину по системе трейд-ин.

Отмечается, что в других дилерских центрах действуют похожие условия приобретения автомобилей «Москвич 3». Однако есть салоны, где придерживаются цен по прайс-листу.

О том, что дилеры продолжают навязывать россиянам кредиты ранее «Газете.Ru» рассказал директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев. По его словам, у небольших автосалонов, сохраняется только традиционный для них заработок в виде навязывания чрезмерно дорогих кредитов. Их предлагают для потребителей, которые недостаточно подкованы юридически, и идут в такие автосалоны из-за низких цен.

Автоновости,Авилон,
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