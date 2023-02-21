В России повысят стоимость проезда по платным дорогам

В России изменится максимальная планка тарифа за проезд по платным федеральным трассам, следует из опубликованного постановления правительства РФ.

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Согласно документу, максимальный размер платы за проезд по реконструированным участкам действующих автотрасс повышен с 3 рублей до 5 рублей за километр (к примеру, на М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»), а по новым — до 8 рублей за километр (такие трассы, как ЦКАД и М-12 Москва — Казань).

Мера по изменению тарифов за проезд обсуждалась в течение прошлого года. Пересмотр понадобился в связи с выросшей себестоимостью строительства в среднем на 12% (данные госкомпании «Автодор» с начала 2021 года), писал тогда «Коммерсантъ».