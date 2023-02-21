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1 час назад

В России повысят стоимость проезда по платным автодорогам

Газета.Ruиещё 5

В России изменится максимальная планка тарифа за проезд по платным федеральным трассам, следует из опубликованного постановления правительства РФ.

В России повысят стоимость проезда по платным дорогам
Фото: соцсетисоцсети

Согласно документу, максимальный размер платы за проезд по реконструированным участкам действующих автотрасс повышен с 3 рублей до 5 рублей за километр (к примеру, на М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»), а по новым — до 8 рублей за километр (такие трассы, как ЦКАД и М-12 Москва — Казань).

Мера по изменению тарифов за проезд обсуждалась в течение прошлого года. Пересмотр понадобился в связи с выросшей себестоимостью строительства в среднем на 12% (данные госкомпании «Автодор» с начала 2021 года), писал тогда «Коммерсантъ».

Платные дороги в России и способы сэкономить на проезде

Ранее сообщалось, что Росстандарт начал аннулировать документы на авто, ввезенные по параллельному импорту.

Автоновости,Росстандарт,Коммерсант,Автодор,Правительство РФ,
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