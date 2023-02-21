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54 минуты назад

Представлен летающий «суперкар» на водороде

Motor.ru

Австралийцы показали водородный гоночный мультикоптер. Четвертые версия eVTOL от Alauda Aeronautics обзавелась турбогенератором Thunderstrike, дизайном в стиле болидов Формулы-1 и спаренными роторами, углом наклона которых управляет полетный контроллер на базе искусственного интеллекта. Тесты коптела уже начались. Свою первую гонку аппарат Airspeeder Mk4 проведет в 2024 году.

Представлен летающий «суперкар» на водороде
Фото: Motor.ruMotor.ru

Австралийская Alauda Aeronautics опубликовала рендеры четвертой версии своего eVTOL под названием Airspeeder. В отличие от предыдущих итераций, этот аппарат является пилотируемым, хотя по-прежнему ориентирован на гонки. Airspeeder Mk4 оснащен водородным турбогенератором мощностью 1360 лошадиных сил и способен за 30 секунд разогнаться до 360 километров в час. При этом в воздухе мультикоптер ведет себя как маневренный истребитель-перехватчик. Но авторы не стесняются сравнивать его и с болидом Формулы-1.

Компоненты силовой установки eVTOL созданы с применением методов трехмерной печати, используемых для ракетных двигателей. Выбросы закиси азота позволяет уменьшить форма камеры сгорания, которая поддерживает относительно низкую температуру горения. Ещё больше уменьшить углеродный след планируется с помощью зеленого водорода. Четыре спаренных ротора закреплены на так называемых кардановых подвесах. Они могут вращаться в нескольких плоскостях, причем управляет этим полетный контроллер на базе искусственного интеллекта.

Расчётная дальность полёта водородного Airspeeder Mk4 — 300 километров. Лётные испытания коптера уже начались, ну а первую свою гонку он проведет в 2024 году. Публичная премьера eVTOL запланирована на первые числа календарной весны. Его покажут на Южноавстралийской ярмарке инноваций, которая пройдет с 7 по 10 марта в Аделаиде.

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