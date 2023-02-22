Правительство утвердило новую методику расчета тарифов проезда по платным дорогам

Проезд по платным дорогам может подорожать. Правительство утвердило новую методику расчетов, которая в конечном итоге расширяет ценовой коридор. Но это не означает, что прямо завтра стоимость проезда вырастет. Во-первых, новая методика вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Во-вторых, расширяется только тарифный коридор. То есть владельцы дорог будут принимать решение о стоимости проезда в зависимости от условий и своих амбиций.

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Однако стоит указать, что тариф с минимальных 3 рублей за километр повышается до 5 рублей. А для вновь построенных дорог - до 8 рублей. Цена проезда вырастет на всех платных дорогах. Почти. Как пояснил источник в одной из компаний, изменить стоимость проезда, например, на объезде Одинцово просто не получится - она закреплена в концессионном договоре.

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Ранее Минтранс давал свои пояснения о возможности увеличения тарифов. Принимая во внимание значительное увеличение сети скоростных платных дорог и продолжение ее развития, требуется создать возможность реализации капиталоемких проектов, проходящих по урбанизированным населенным пунктам с большим количеством населения и высокой загрузкой альтернативного бесплатного маршрута проезда, говорилось в сообщении Минтранса. В министерстве также уточняли, что при реализации таких проектов должен соблюдаться баланс экономики проектов и выгоды пользователей. Как говорят в ГК "Автодор", деньги пойдут только на благоустройство дорог.

Проект постановления также предполагает установление предельных тарифов на проезд по платным автодорогам в размере 5 рублей за километр для легковых автомобилей. Для грузовых автомобилей тариф составит 14,25 рубля за километр. Максимальный рост тарифа может составить 1 и 1,7 рубля для легковых и грузовых автомобилей соответственно.

"Подчеркнем, что принятие постановления не будет означать автоматический рост тарифов на проезд по всем автодорогам. Он может коснуться лишь отдельных участков или искусственных дорожных сооружений", - отметили в Минтрансе.

Как уточнили в министерстве, предусматривается право собственника дороги на увеличение тарифов за проезд. Но это не является обязательным.

Именно этот коридор и установлен теперь правительством. Как пояснили в ГК "Автодор" за последнее время очень сильно изменились цены расходных материалов, используемых при строительстве дорог. Поэтому возможность повышения стоимости проезда на некоторых участках вполне обусловлена.