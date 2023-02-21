В России повысят стоимость проезда по платным дорогам

Власти России приняли решение повысить стоимость проезда по платным федеральным трассам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В тексте документа говорится, что максимальный размер платы за проезд по реконструированным участкам действующих федеральных дорог вырастет с трех до пяти рублей за километр. К ним, в частности, относятся трассы М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон». Стоимость проезда по новым дорогам вырастет до восьми рублей за километр — ЦКАД и М-12 «Москва — Казань».
Такие суммы при проезде по платным трассам придется вносить водителям легковых машин и мотоциклов. Для владельцев среднегабаритных транспортных средств, грузовых автомобилей и автобусов действуют другие тарифы. Они также прописаны в постановлении.