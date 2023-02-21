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55 минут назад

В РФ вырастет стоимость проезда по платным автотрассам

Елена Прошина

Власти России приняли решение повысить стоимость проезда по платным федеральным трассам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В России повысят стоимость проезда по платным дорогам
Фото: соцсетисоцсети

В тексте документа говорится, что максимальный размер платы за проезд по реконструированным участкам действующих федеральных дорог вырастет с трех до пяти рублей за километр. К ним, в частности, относятся трассы М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон». Стоимость проезда по новым дорогам вырастет до восьми рублей за километр — ЦКАД и М-12 «Москва — Казань».

Платные дороги в России и способы сэкономить на проезде

Такие суммы при проезде по платным трассам придется вносить водителям легковых машин и мотоциклов. Для владельцев среднегабаритных транспортных средств, грузовых автомобилей и автобусов действуют другие тарифы. Они также прописаны в постановлении.

Автоновости,Михаил Мишустин,
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