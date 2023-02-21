Глава «АВТОВАЗа» предложил поднять размер утилизационного сбора

«В частности, для наших автомобилей с объемом двигателя до 2 литров в цене нашего продукта она составляла более 20 процентов. Сейчас с точки зрения инфляции доля упала ниже 10 процентов, то есть сравнялась с дилерской скидкой. А если говорим о китайской продукции, то там доля в стоимости стала совсем несущественной. Поэтому мы говорим о поднятии утилизационного сбора в связи с инфляцией до уровня 250-300 тысяч на один автомобиль. Это будет защитой рынка с точки зрения мотивации производства высоколокализованных автомобилей», — пояснил глава Максим Соколов.