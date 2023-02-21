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51 минуту назад

Глава «АВТОВАЗа» предложил поднять размер утилизационного сбора до 300 тысяч рублей

Парламентская газета

Необходимо увеличить размер утилизационного сбора в связи с инфляцией до уровня 250-300 тысяч на один автомобиль. Это будет защитой рынка с точки зрения мотивации производства высоколокализованных автомобилей. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель правления автоконцерна Максим Соколов.

Глава «АВТОВАЗа» предложил поднять размер утилизационного сбора
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Сегодня поставщиками «АВТОВАЗа» являются 1600 предприятий разного уровня, на которых трудятся более 500 тысяч человек. В целом же в российском автопроме и смежных отраслях работают более 3 миллионов человек. Таким образом, вопрос поддержки отечественных автопроизводителей касается не только рынка, а существования целой отрасли экономики, вносящей большой вклад в ВВП, отметил президент автоконцерна.

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Помимо таможенной политики в качестве механизма поддержки российского автопрома, по его словам, не следует забывать и про утилизационный сбор. Сейчас автопроизводителям возвращают деньги в зависимости от уровня локализации. Раньше доля утилизационного сбора была практически заградительным барьером.

«В частности, для наших автомобилей с объемом двигателя до 2 литров в цене нашего продукта она составляла более 20 процентов. Сейчас с точки зрения инфляции доля упала ниже 10 процентов, то есть сравнялась с дилерской скидкой. А если говорим о китайской продукции, то там доля в стоимости стала совсем несущественной. Поэтому мы говорим о поднятии утилизационного сбора в связи с инфляцией до уровня 250-300 тысяч на один автомобиль. Это будет защитой рынка с точки зрения мотивации производства высоколокализованных автомобилей», — пояснил глава Максим Соколов.

Президент «АВТОВАЗа» уточнил, что действующие программы льготного автокредитования, в которые попадают в том числе ветераны и военнослужащие, поддерживают продажи отечественных автомобилей.

«Здесь мы говорим, что необходима жесткая установка со стороны государства, чтобы деньги уходили на поддержку предприятий с высокой локализацией производства автомобилей. Ведь если мы говорим о скрытом импорте, об отверточной сборке, то вся прибавочная стоимость остается в стране производителе, например, в Китае. В этом случае деньги наших налогоплательщиков, деньги бюджета будут уходить из нашей страны напрямую нашим конкурентам, которые отъедают у нас кусок пирога, снижая заказ для наших предприятий», — сказал Максим Соколов.

Он добавил, что размер господдержки покупателей в 2020 году составил 20 миллиардов рублей, в прошлом году — 10 миллиардов на второе полугодие, в бюджете на 2023 год было предусмотрено 5 миллиардов, «которые уже закончились».

Автоновости,Максим Соколов,Автоваз,
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