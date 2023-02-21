Глава «АВТОВАЗа» предложил поднять размер утилизационного сбора

Необходимо увеличить размер утилизационного сбора в связи с инфляцией до уровня 250-300 тысяч на один автомобиль. Это будет защитой рынка с точки зрения мотивации производства высоколокализованных автомобилей. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель правления автоконцерна Максим Соколов.
Сегодня поставщиками «АВТОВАЗа» являются 1600 предприятий разного уровня, на которых трудятся более 500 тысяч человек. В целом же в российском автопроме и смежных отраслях работают более 3 миллионов человек. Таким образом, вопрос поддержки отечественных автопроизводителей касается не только рынка, а существования целой отрасли экономики, вносящей большой вклад в ВВП, отметил президент автоконцерна.
Помимо таможенной политики в качестве механизма поддержки российского автопрома, по его словам, не следует забывать и про утилизационный сбор. Сейчас автопроизводителям возвращают деньги в зависимости от уровня локализации. Раньше доля утилизационного сбора была практически заградительным барьером.
«В частности, для наших автомобилей с объемом двигателя до 2 литров в цене нашего продукта она составляла более 20 процентов. Сейчас с точки зрения инфляции доля упала ниже 10 процентов, то есть сравнялась с дилерской скидкой. А если говорим о китайской продукции, то там доля в стоимости стала совсем несущественной. Поэтому мы говорим о поднятии утилизационного сбора в связи с инфляцией до уровня 250-300 тысяч на один автомобиль. Это будет защитой рынка с точки зрения мотивации производства высоколокализованных автомобилей», — пояснил глава Максим Соколов.
Президент «АВТОВАЗа» уточнил, что действующие программы льготного автокредитования, в которые попадают в том числе ветераны и военнослужащие, поддерживают продажи отечественных автомобилей.
«Здесь мы говорим, что необходима жесткая установка со стороны государства, чтобы деньги уходили на поддержку предприятий с высокой локализацией производства автомобилей. Ведь если мы говорим о скрытом импорте, об отверточной сборке, то вся прибавочная стоимость остается в стране производителе, например, в Китае. В этом случае деньги наших налогоплательщиков, деньги бюджета будут уходить из нашей страны напрямую нашим конкурентам, которые отъедают у нас кусок пирога, снижая заказ для наших предприятий», — сказал Максим Соколов.
Он добавил, что размер господдержки покупателей в 2020 году составил 20 миллиардов рублей, в прошлом году — 10 миллиардов на второе полугодие, в бюджете на 2023 год было предусмотрено 5 миллиардов, «которые уже закончились».