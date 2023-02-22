BMW 5 series нового поколения может дебютировать в июне

Первые покупатели получат свои «пятёрки» восьмой генерации, скорее всего, уже в начале следующего года.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

История BMW 5 series насчитывает уже более полувека: баварский производитель начал выпуск модели в 1972 году. «Пятёрка» актуального седьмого поколения была представлена в октябре 2016 года, а её продажи стартовали в первом квартале 2017-го. Сейчас компания продолжает работу над BMW 5 series следующей генерации: замаскированные прототипы будущей новинки уже не раз ловили в ходе дорожных тестов.

актуальный седан BMW 5 series

Ранее сообщалось, что 5 series нового поколения, а также её полностью электрическая версия с собственным названием – i5 – дебютируют в течение 2023 года. Теперь появились более конкретные сроки: в BMW Blog сообщают, что презентация новинок пройдёт до начала лета. Здесь стоит отметить, что в ряде зарубежных стран официальным началом лета считается 21 июня (день летнего солнцестояния), так что дебют, вероятно, состоится в июне, но до указанной даты.

актуальный седан BMW 5 series

Производство «пятёрки» восьмой генерации стартует осенью текущего года, а первые машины доберутся до дилеров, вероятно, уже в начале 2024-го. Баварцы пока что держат внешность будущей новинки в секрете, однако это не помешало художникам пофантазировать на тему того, как будет выглядеть новая 5 series, свой вариант ранее предлагал в том числе и дизайнер Kolesa.ru.

Рендер седана BMW 5 series нового поколения

Ожидается, что в ходе смены генерации модели серьёзно переработают дизайн экстерьера, а также множество обновок ждёт и салон. Автомобиль получит информационно-развлекательную систему BMW iDrive 8 / 8.5 с тачскрином диагональю 14,9 дюйма и виртуальную «приборку» на 12,3 дюйма. Оба дисплея объединены в один изогнутый экран, размещённый на передней панели (такой салон уже получили другие модели баварской марки).

новый салон автомобилей BMW (с единым изогнутым дисплеем)

По предварительным данным, у новой «пятёрки» будет не менее двух гибридных версий, в основе одной установки окажется четырёхцилиндровый мотор, второй – шестицилиндровый двигатель. Не исключено, что будет и флагманская версия PHEV M560e, которая разделит технику с M760e. У «заряженного» варианта M5 ожидается установка на основе V8.

салон актуального седана BMW 5 series

Предполагается, что у полностью электрической версии BMW i5 изначально будет пара версий – базовая i5 eDrive40 и топовая i5 M60. Вероятно, первый вариант оснастят единственным электромотором, расположенным на задней оси; его отдача может составить около 335 л.с. Предполагается, что у второго варианта «электрички» будет двухмоторная силовая установка (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная мощность окажется равной примерно 600 л.с.