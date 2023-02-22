Варшавское и Калужское шоссе соединит новая дорога

Новая трасса, соединяющая Калужское и Варшавское шоссе, появится уже осенью.
Благодаря ей жителям Троицка и соседних населенных пунктов будет удобнее добираться до станций второго Московского центрального диаметра, сообщил в своем телеграм-канале мэр Собянин.
"Четырехполосная трасса Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево протяженностью 11,9 км будет состоять из эстакады, путепровода и моста через реку Десну и станет продолжением магистрали Калужское шоссе - Яковлево", - уточнил он.