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1 час назад

Варшавское и Калужское шоссе соединит новая дорога

Российская Газета

Новая трасса, соединяющая Калужское и Варшавское шоссе, появится уже осенью.

Варшавское и Калужское шоссе соединит новая дорога
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Благодаря ей жителям Троицка и соседних населенных пунктов будет удобнее добираться до станций второго Московского центрального диаметра, сообщил в своем телеграм-канале мэр Собянин.

"Четырехполосная трасса Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево протяженностью 11,9 км будет состоять из эстакады, путепровода и моста через реку Десну и станет продолжением магистрали Калужское шоссе - Яковлево", - уточнил он.

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