Как выяснила "Российская газета", в Россию привезли партию кроссоверов Kia КХ3 из Китая.
"Первая партия Kia КХ3, которую мы сейчас получили, составляет 100 автомобилей. Модель представлена в двух комплектациях с единственной разницей по ассистентам удержани
Обе версии идут с кожаным салоном, панорамной крышей, полным электропакетом, климат-контролем, обладают 1,5 -литровым двигателем и мощностью 115 л.с (коробка - вариатор, привод - передний - Прим.ред). Стоимость данной модели - от 2 727 000 рублей", - рассказал "Российской газете" директор розничных продаж АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.
Внешность KX3 полностью копирует индийский и корейский Seltos, но есть различия в габаритах. Длина версии для рынка Поднебесной - 4 345 мм, в то время как в корейской спецификации кроссовер растянулся до 4 375 мм, в индийской, напротив, он короче - всего 4 315 мм. В колесной базе тоже есть разница в зависимости от рынка, но они не критичны, главное, что она максимальная для Китая (2 630 мм) и больше, чем у предыдущего KX3 - 2 590 мм.
Оформлением интерьера китайский KX3 подражает индийскому: комбинация приборов и медиасистема здесь объединены в один корпус. При этом сенсорный блок климат-контроля, центральный тоннель и рычаг трансмиссии у KX3 оригинальные.
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