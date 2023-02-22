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2 часа назад

"АвтоВАЗ" может повысить стоимость автомобилей Lada с 1 марта 2023 года

Газета.Ruиещё 2

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» может повысить рекомендованные розничные цены на автомобили Lada с 1 марта 2023 года. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным паблика, в частности, Lada Granta с кондиционером подорожает на 20 тыс. руб. Цена на трехдверную версию Lada Niva Legend увеличится на 21 тыс. руб., а Lada Niva Travel можно будет купить дороже на 16 тыс. руб.

О том, с чем может быть связано подорожание автомобилей Lada не сообщается.

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Ранее стало известно, что c конвейера «АвтоВАЗа» сошло два автомобиля Lada Granta, которые оснащены 16-клапанными двигателями.

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