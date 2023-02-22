Преемник гиперкара Lamborghini Aventador готовится к большому показу

В прошлом месяце Lamborghini заявила, что представит преемника Aventador к концу марта. Этот крайний срок быстро приближается, и новая порция шпионских фотографий показывает, что суперкар готов к большому показу. Модель одета в плотную камуфляжную пленку, которая скрывает серийный корпус и осветительные приборы.

Фото: Motor1.com Motor1.com

Этот экземпляр, пойманный на зимних испытаниях, имеет меньшую маскировку, чем ранее замеченные экземпляры. Спереди зияющие внешние воздухозаборники более открыты, чем раньше, подчеркивая их угловатую форму. Автомобиль также лишился камуфляжа, закрывающего планки в зияющих боковых воздухозаборниках.

На фото также видна часть салона автомобиля, открывая больше салона, чем когда-либо. Перед водителем есть отдельно стоящий цифровой дисплей, который выглядит массивным. На приборной панели отсутствует видимый второй информационно-развлекательный экран, который Lamborghini мог бы разместить ниже на приборной панели, как это сделал Mercedes с последними моделями. В верхней части приборной панели находится V-образный мотив, который может выполнять некоторые функции HVAC. Двойные выхлопные патрубки установлены высоко, торчат из передней панели и сливаются со стилем крышки двигателя. На фотографиях также хорошо видны контрфорсы.

Преемник Aventador прибудет с совершенно новым двигателем V12. Lamborghini увеличит свою производительность за счет гибридной установки, которая является частью усилий компании по электрификации всей своей линейки к 2024 году. Автопроизводитель планирует выпустить свой первый полностью электрический автомобиль во второй половине десятилетия.